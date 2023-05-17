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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европа должна выпускать передовые чипы, как считают местные чиновники
Географическая сегментация недопустима, по их мнению.
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Отвечающий за развитие промышленности в правительстве Евросоюза комиссар Тьерри Бретон (Thierry Breton), как сообщает Reuters, настаивает на необходимости создания на территории региона передовых литографических производств. До сих пор всё складывалось так, что Европа специализировалась на прикладных разработках, поставках литографического оборудования и выпуске чипов с использованием довольно зрелых технологий.

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Источник изображения: Reuters

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По мнению Бретона, этим нельзя довольствоваться, и на территории Европы должны располагаться передовые литографические производства. К концу десятилетия регион должен увеличить свою долю на мировом рынке полупроводниковой продукции с нынешних 10 до 20%. Попытки сохранить географическую сегментацию на мировом рынке Бретон назвал неприемлемыми. Сотрудничая с международными партнёрами, Европа не будет забывать о собственных интересах в полупроводниковой сфере. Бюджет для выделения субсидий заинтересованным производителям чипов уже согласован и утверждён. До конца десятилетия на профильные нужды будет выделено более 43 млрд евро.

#полупроводники #литографическое производство #европа #субсидии
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