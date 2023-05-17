По данным Electrek, на ежегодном собрании акционеров Илону Маску (Elon Musk) не удалось добавить ничего нового к информации о сроках выхода электрических пикапов Cybertruck. Ранее он обещал вручить первые товарные машины владельцам до конца третьего квартала, а на этой неделе просто заявил, что поставки начнутся до конца года.
реклама
В перспективе Tesla намеревается, по его словам, ежегодно выпускать от 250 до 500 тысяч электрических пикапов в год, а сам Илон Маск готов эксплуатировать такую машину на ежедневной основе. Добавим, что с момента формального анонса Cybertruck глава компании не раз выставлял имеющиеся прототипы на обозрение публики в ходе различных мероприятий, а однажды даже приехал на одном из них в ресторан. Предсерийный экземпляр Cybertruck красовался и перед зданием, в котором проходило ежегодное собрание акционеров Tesla на этой неделе. Судя по имеющимся видеороликам, он оснащён работоспособной крышкой кузова, типичным гигантским «дворником» и чёрными зеркалами заднего вида треугольной формы, а дверных ручек у машины нет. Скорее всего, их сложно разместить под панелями из нержавеющей стали, которыми корпус машины увешан снаружи, поэтому двери наверняка будут оснащены сервоприводами с возможностью бесконтактного открытия.