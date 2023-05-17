Tesla будет выпускать по 500 000 электрических пикапов в год.

По данным Electrek, на ежегодном собрании акционеров Илону Маску (Elon Musk) не удалось добавить ничего нового к информации о сроках выхода электрических пикапов Cybertruck. Ранее он обещал вручить первые товарные машины владельцам до конца третьего квартала, а на этой неделе просто заявил, что поставки начнутся до конца года.

реклама

Источник изображения: Electrek, Greggertruck

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

В перспективе Tesla намеревается, по его словам, ежегодно выпускать от 250 до 500 тысяч электрических пикапов в год, а сам Илон Маск готов эксплуатировать такую машину на ежедневной основе. Добавим, что с момента формального анонса Cybertruck глава компании не раз выставлял имеющиеся прототипы на обозрение публики в ходе различных мероприятий, а однажды даже приехал на одном из них в ресторан. Предсерийный экземпляр Cybertruck красовался и перед зданием, в котором проходило ежегодное собрание акционеров Tesla на этой неделе. Судя по имеющимся видеороликам, он оснащён работоспособной крышкой кузова, типичным гигантским «дворником» и чёрными зеркалами заднего вида треугольной формы, а дверных ручек у машины нет. Скорее всего, их сложно разместить под панелями из нержавеющей стали, которыми корпус машины увешан снаружи, поэтому двери наверняка будут оснащены сервоприводами с возможностью бесконтактного открытия.