Их годовой объём выпуска достигнет 5 млн штук.

На этой неделе состоялось очередное собрание акционеров Tesla, и внимание представителей сайта Electrek в сопутствующем презентационном материале привлёк слайд с изображением силуэта одной из перспективных моделей электромобилей, которую компания уже не только разрабатывает, но и полным ходом готовит к производству, как признался Илон Маск (Elon Musk).

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Источник изображения: Tesla, Electrek

Он тут же добавил, что всего в разработке находятся две новые модели электромобилей, и выпускать их компания планирует в количестве до 5 млн штук в год. Если учесть, что по итогам текущего года все четыре существующих модели Tesla вряд ли наберут тираж в 2 млн штук, то будущие модели можно без сомнений считать массовыми. К 2030 году Tesla наладит выпуск до 20 млн электромобилей ежегодно, если четверть этого количества будет приходиться на две указанные, то они станут одними из самых популярных.

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О цене и характеристиках новинок Маск ничего говорить не стал, но «подозреваемых» не так много. Во-первых, Tesla уже давно говорит о необходимости создания недорогого электромобиля за $25 000, и демонстрирующий свои очертания обтекаемый хэтчбек вполне может стать очередной новинкой марки. Во-вторых, Маск не раз говорил о необходимости начать выпуск роботизированных такси, они тоже могут стать одной из массовых моделей марки, поскольку помогут компании зарабатывать на соответствующих транспортных услугах.