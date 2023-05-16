Накануне очередного собрания акционеров, как сообщает CNBC, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) в почтовой рассылке предупредил всех сотрудников компании, что отныне будет раз в неделю рассматривать лично все заявления соискателей, желающих устроится на работу. Подобный порядок согласования будет применяться даже для заключения контрактов с подрядчиками. Нанимать новый персонал можно будет только после личного одобрения Маска.
реклама
С одной стороны, данный порядок может говорить о желании Tesla ограничить увеличение штата в непростых экономических условиях. С другой стороны, Маск словно посылает сигнал инвесторам о своём возвращении к активному участию в управлении делами компании, поскольку его ранее упрекали в чрезмерном увлечении деятельностью в статусе главы Twitter. Сейчас он нашёл себе замену в этом статусе, и может больше времени уделять компании Tesla.