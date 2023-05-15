Для зарубежной компании это очень высокий показатель.

Успехи компании Tesla в локализации производства своих электромобилей в Шанхае, как уточняет Bloomberg, на днях удостоились упоминания из уст местных чиновников. Напомним, Tesla в сжатые сроки и без обязательного для других автопроизводителей партнёрства с местной компанией построила в Шанхае предприятие по сборке электромобилей, которое было введено в строй в 2019 году, а теперь способно выдавать по 1,1 млн машин в год. Фактически, половина реализованных во всём мире в прошлом году электромобилей Tesla была собрана именно в Шанхае.

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Источник изображения: Bloomberg

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В прошлом году местное предприятие Tesla выдало продукции на общую сумму $26,4 млрд, для шанхайского автомобильного кластера это соответствует 23% всей выручки. Местная площадка Tesla позволила увеличить валовую выработку промышленной продукции в Шанхае на 1,3% в стоимостном выражении только за прошлый год. Кроме того, в цепочки поставок автокомпонентов для нужд Tesla были привлечены 60 китайских компаний, а работой были обеспечены не менее 100 тысяч человек с учётом подрядчиков и партнёров. Шанхайское предприятие Tesla является крупнейшим экспортёром электромобилей этой марки за пределами США.