Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году Tesla обеспечила 23% выручки от реализации автомобилей, собранных в Шанхае
Для зарубежной компании это очень высокий показатель.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Еще одна 3070 замегадешево - смотри
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Успехи компании Tesla в локализации производства своих электромобилей в Шанхае, как уточняет Bloomberg, на днях удостоились упоминания из уст местных чиновников. Напомним, Tesla в сжатые сроки и без обязательного для других автопроизводителей партнёрства с местной компанией построила в Шанхае предприятие по сборке электромобилей, которое было введено в строй в 2019 году, а теперь способно выдавать по 1,1 млн машин в год. Фактически, половина реализованных во всём мире в прошлом году электромобилей Tesla была собрана именно в Шанхае.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

В прошлом году местное предприятие Tesla выдало продукции на общую сумму $26,4 млрд, для шанхайского автомобильного кластера это соответствует 23% всей выручки. Местная площадка Tesla позволила увеличить валовую выработку промышленной продукции в Шанхае на 1,3% в стоимостном выражении только за прошлый год. Кроме того, в цепочки поставок автокомпонентов для нужд Tesla были привлечены 60 китайских компаний, а работой были обеспечены не менее 100 тысяч человек с учётом подрядчиков и партнёров. Шанхайское предприятие Tesla является крупнейшим экспортёром электромобилей этой марки за пределами США.

#tesla #электромобили tesla #шанхай
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Шпионская съёмка позволила понять, как будет выглядеть руль новой Tesla Model 3
В минувшую среду глава Samsung встретился с Илоном Маском
Tesla будет активнее следить за сонливостью водителя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
13
Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
9
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
6
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
4
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
Самая выгодная игровая сборка мая для фанатов Counter-Strike, Dota 2 и Мира танков всего за 35 000р
2
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
8
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
15
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Реклама современности: какие проблемы могут возникнуть при использовании ИИ в сфере маркетинга
+

Сейчас обсуждают

Chаto-B00t
13:10
А тем временем в Хмельницком, по словам замглавы города, чуть не у половины города вылетели окна: ".Только что закончилась воздушная тревога. Наши люди проводят осмотр повреждений. Повреждения раз...
Публицист из США: Россия способна сделать Киев непригодным для жизни местом, но не делает этого
Скаклы сдохнут
13:09
Опёздал, так и твоей скакуасии не было, накуя ты свою убогую недострану приплетаешь к древнему Киеву? Ничего, зачистим территорию от захватчиков, перевешаем на столбах
Публицист из США: Россия способна сделать Киев непригодным для жизни местом, но не делает этого
RangerXP
13:08
" сюжет картины был вдохновлен «реальными действиями»" Т.е. снят по мотивам, как обычно снимают в Голливуде, а значит мало что общего с первоисточником.
В фильме «Экзорцист Ватикана» с Расселом Кроу инквизицию обозначили символом из компьютерной игры
Скаклы сдохнут
13:07
Опущенец не местный, а как древний Киев связан с так называемой Украиной?
Публицист из США: Россия способна сделать Киев непригодным для жизни местом, но не делает этого
Скаклы сдохнут
13:06
Я буду очень рад, когда прилёт прибьёт всю твою йододефицитную семейку. Жалко, что Гитлер не всех идиотов на шенездохле перебил, не много осталось и вы расплодились
Публицист из США: Россия способна сделать Киев непригодным для жизни местом, но не делает этого
FelsheR-BAN100813
13:05
Чем 2060 лучше? ни на той ни на другой, на полных настройках в современные игры не поиграешь.
Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
Chаto-B00t
13:05
Орлята учатся летать, С дивана прямо на кровать...
Google разрабатывает технологию управления в играх при помощи мимики и движений головы
WinUpdates
13:04
Windows 10 22H1 – такой версии не существует
Windows 10 22H1 будет автоматически обновлена до версии 22H2
Скаклы сдохнут
13:04
Такое быдло тупое как ты вешать на столбах первых попавшихся нужно
Публицист из США: Россия способна сделать Киев непригодным для жизни местом, но не делает этого
Никита Асташов
13:04
Админ dаyн, за 100к можно намного лучше собрать из днс/от, и не брать каличную ущербную гнилобайт карту:)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем