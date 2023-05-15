Впервые слухи о намерениях Western Digital Corporation и Kioxia консолидировать профильные активы появились ещё в 2021 году, но тогда стороны не договорились об условиях, как напоминает Reuters, а с января текущего года их начал подгонять затянувшийся кризис на рынке твердотельной памяти. Kioxia, унаследовавшая профильный бизнес Toshiba в 2018 году, является вторым по величине производителем флеш-памяти, а Western Digital занимает четвёртое место.
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Активисты из числа инвесторов давно подталкивают Western Digital Corporation к реструктуризации бизнеса с выделением активов по выпуску твердотельной памяти в самостоятельную компанию с последующим её выходом на биржу. По данным Reuters, сейчас Kioxia и WDC планируют создать объединённого производителя твердотельной памяти, в капитале которого 43% принадлежало бы первой, 37% второй, а оставшиеся акции были бы распределены между существующими инвесторами обеих компаний.
Не факт, что сделку удастся реализовать в сжатые сроки. Во-первых, этому могут помешать антимонопольщики сразу нескольких стран, ведь объединённая компания займёт почти треть рынка и составит конкуренцию нынешнему лидеру Samsung Electronics. Во-вторых, 40,6% акций Kioxia до сих пор принадлежат Toshiba, а эта японская корпорация собирается уйти с фондового рынка, продав свои активы консорциуму японских инвесторов. Что в итоге станет с долей Toshiba в капитале Kioxia, и как на идею консолидации отреагируют новые владельцы бизнеса, предугадать сложно.