Как сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, в прошлую среду исполнительный председатель совета директоров и внук основателя компании Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) в ходе своего почти трёхнедельного визита США впервые лично встретился с Илоном Маском (Elon Musk).
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По данным корейских источников, руководители компаний в ходе переговоров обсуждали возможности сотрудничества Tesla и Samsung в сфере информационных технологий и полупроводниковых компонентов. Конечно, нельзя сказать, что для обеих компаний подобное взаимодействие является чем-то новым, ведь именно Samsung выпускает по 14-нм технологии актуальное поколение нейронных процессоров FSD компании Tesla. В ноябре появилась информация, что чип нового поколения для компании Илона Маска по 4-нм технологии будет выпускать TSMC. Даже если это случится, у Samsung и Tesla наверняка найдётся немало других точек соприкосновения.