На стоимости продукции это не должно отразиться пропорционально.

На уходящей неделе, как сообщает Reuters, от обсуждения политических событий не смогло удержаться даже руководство крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковых компонентов — тайваньской компании TSMC. Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) вынужден был признать, что конфликт на территории далёкой Украины привёл к росту цен на неон, необходимый для работы литографического оборудования, в шесть или семь раз, поскольку из этой страны ранее поставлялось до половины всего объёма этого технического газа для подобных нужд.

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Источник изображения: Meme-arsenal

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Теперь деятельность украинских поставщиков приостановлена, а компании TSMC приходится получать газ по более высоким ценам. Впрочем, как пояснили представители тайваньского производителя чипов, в данном случае такие изменения не скажутся на стоимости конечной продукции для клиентов. Спад в одних сегментах рынка полупроводниковых компонентов TSMC надеется компенсировать за счёт других. Например, автомобильный сегмент и сфера промышленной автоматизации демонстрируют высокий спрос на чипы, выпускаемые по зрелым литографическим технологиям, активно развиваются сегменты искусственного интеллекта и сетей 5G. Глава TSMC даже допустил колкость в адрес политического руководства отдельных стран: «Единственное, чего не могут сделать ИИ и 5G — добавить ума нашим политикам».