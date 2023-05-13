Особых альтернатив попросту нет.

Предпринимавшиеся на протяжении почти двух лет попытки приватизации корпорации Toshiba в марте этого года увенчались принятием предложения от японского консорциума во главе с Japan Industrial Partners о выкупе активов. Как сообщает Nikkei Asian Review, непосредственно сделка может быть закрыта к концу июля, и по её итогам удастся выручить около $15 млрд.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Пока ещё Toshiba остаётся публичной компанией, и на квартальной отчётной конференции финансовый директор Масаёси Хирата (Masayoshi Hirata) выразил уверенность, что принятие предложения от покупателей на описанных условиях для японского конгломерата является единственным вариантом спасти бизнес, поскольку никаких конкурирующих предложений попросту нет. Инвесторы и акционеры в целом позитивно оценивают предстоящую сделку, насколько может судить руководство Toshiba по существующим отзывам. Завершившийся в марте фискальный год принёс компании снижение операционной прибыли на 30%. По словам руководства, низкий спрос на жёсткие диски в серверном сегменте будет сохраняться ещё какое-то время. Являясь главным акционером Kioxia, компания также страдает от спада на рынке твердотельной памяти.