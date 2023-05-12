Опыт сотрудничества в этой сфере у компаний есть.

На квартальной отчётной конференции Sharp, как сообщает Bloomberg, упоминания о намерениях компании сотрудничать с неким поставщиком игровых консолей в рамках новой платформы первоначально упоминались в корпоративной презентации, но затем эта информация была удалена из материалов для инвесторов. Глава Sharp Роберт Ву (Robert Wu) был вынужден признать, что японская компания действительно вовлечена в процесс разработки какой-то новой консоли, но назвать имя партнёра отказался.

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Источник изображения: Nintendo

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До конца марта следующего года Sharp должна будет начать пробное производство дисплеев для новой игровой консоли. Соответственно, аналитики истолковали эту информацию как указание на возможность появления в следующем году нового поколения игровых консолей Nintendo, над созданием которых сейчас работаю эти японские компании. Напомним, что в текущем фискальном году Nintendo рассчитывает продать не более 15 млн консолей Switch против 18 млн штук годом ранее. Шестилетняя консоль теряет популярность, её в прошлом году смогло подогреть появление версии с OLED-дисплеем, но подобные меры всё равно не смогут отвратить устаревание платформы.