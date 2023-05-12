С 2019 года подразделение Zeku китайской компании Oppo, как сообщает Bloomberg, занималось разработкой компонентов для смартфонов, и даже добралось до относительно сложных процессоров с функцией обработки изображений, которые прописались во флагманских устройствах марки.
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Наличие четырёх исследовательских центров на территории Китая и сотен зарегистрированных патентов не уберегло Zeku от фактического банкротства, поскольку на этой неделе представители Oppo заявили о принятом решении прекратить всю деятельность, связанную с разработкой компонентов. В прошлом году объёмы продаж смартфонов этой марки упали на 30%, ближайшее будущее тоже не внушает руководству оптимизма, поэтому способность разрабатывать собственные процессоры в таких условиях перестаёт быть приоритетной.