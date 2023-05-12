Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Oppo прекратит разработку собственных процессоров для смартфонов
В конце концов, даже Huawei пришлось пересмотреть своё отношение к такой деятельности.
рекомендации
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

С 2019 года подразделение Zeku китайской компании Oppo, как сообщает Bloomberg, занималось разработкой компонентов для смартфонов, и даже добралось до относительно сложных процессоров с функцией обработки изображений, которые прописались во флагманских устройствах марки.

реклама

Источник изображения: Oppo

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наличие четырёх исследовательских центров на территории Китая и сотен зарегистрированных патентов не уберегло Zeku от фактического банкротства, поскольку на этой неделе представители Oppo заявили о принятом решении прекратить всю деятельность, связанную с разработкой компонентов. В прошлом году объёмы продаж смартфонов этой марки упали на 30%, ближайшее будущее тоже не внушает руководству оптимизма, поэтому способность разрабатывать собственные процессоры в таких условиях перестаёт быть приоритетной.

#смартфоны #процессоры #oppo #китайские процессоры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
Чистая прибыль Foxconn рухнула на 56%
MediaTek анонсировала «разогнанную» версию SoC Dimensity 9200
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
84
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
42
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
43
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
22
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
14
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
21
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
3
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
4
Российская нефть в больших количествах поступает на мировые рынки через посредников в Азии – Cradle
2

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
10:29
Да что ты нубасик говоришь а COCOON тоже издатель мелкомягкие а ereban shadow legacy а Flintlock: The Siege of Dawn а Hollow Knight: Silksong а Lightyear Frontier а Party Animals а Replaced а S.T.A.L....
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
FobOrgan
10:29
Какая то проблема у авторов встречается, пишут статью, а главную информацию или пишут ошибочно или вообще забывают упомянуть. И ведь это не кликбейт, просто мозгов не хватает. Один пишет про маленько...
Топ 5 самых мощных компьютеров в мире
PanzerK
10:25
Ну если вы считаете что я гуглом пользоваться не умею, то вы ошибаетесь... Увы не работает эта утилита должным образом.
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
Владимир Дранников
10:24
Откуда у тебя численность российский войск в 250 тыс?
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
Ваня Кислицын
10:24
да понятно, но как показывают современные процессоры - вполне реализуемо. Просто 10-15 лет назад такое почти не возможно было сделать в подобном формфакторе, а теперь успешно выпускается. Эппл уже да...
Портативная консоль ASUS ROG Ally на AMD Zen 4 хороша всем, кроме времени автономной работы
Arkaim
10:23
я ни кому ни хрена ни чего не должен - все долги я давным-давно раздал. А барыги и кремлёвский ботоксный карлик пусть сосут.
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
SVG4K
10:21
Статья говно, китайцы отказались участвовать в топ-500 уже два года как, их круть засекречена, как впрочем и вся другая реальная круть.
Топ 5 самых мощных компьютеров в мире
Андрей Рукавишников
10:19
У меня в компьютере 12 процессоров стоит чтобы потому что сейчас самое оптимальное это чтобы было 12 процессоров, чтобы нормально игры работали. Если будет меньше потоков стоять, то тогда надо ещё про...
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Midnight Sun
10:18
Белый дом врать не будет
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
Asmodeus
10:18
На hbm жду.
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем