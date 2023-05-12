Не секрет, что компания Tesla готовит обновление одной из своих массовых моделей — электрического седана Model 3. Если его внешность уже мелькала на шпионских снимках, пусть и преимущественно фрагментами, то об изменениях в интерьере до сих пор оставалось только догадываться. Ситуацию удалось отчасти исправить, как сообщает сайт Electrek, после облёта на дроне испытательной трассы Tesla в Калифорнии, где некий укрытый камуфляжными накладками автомобиль на время предстал перед оператором в ракурсе с открытой водительской дверью.
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Этого момента было достаточно, чтобы запечатлеть, пусть и в не очень высоком качестве, внешний вид рулевого колеса в данном прототипе. По сравнению с существующей версией Tesla Model 3 (на фото ниже), оно получило более крупную ступицу и V-образную нижнюю спицу «под металл». Аналогичная серебристая накладка проходит по верхней грани ступицы.
Скорее всего, подрулевых переключателей машина тоже лишена по примеру старших Model S и Model X, но Tesla хотя бы не стала экспериментировать с формой самого руля. Напомним, что три года назад в ходе рестайлинга она пыталась заменить руль традиционной формы на штурвал, но недавно перевела его в разряд платных опций. Сенсорные области на боковых «спицах» руля и шариковые манипуляторы призваны обеспечить поддержку всех сопутствующих функций, включая и управление работой указателей поворота.