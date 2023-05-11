В настольном тоже наблюдалась положительная динамика.

Анализируя отчёт Mercury Research по долям процессорного рынка за первый квартал, представители Tom’s Hardware совершенно справедливо подметили, что профильная статистика не может отображать реального положения дел в рознице, поскольку учитывает поставки процессоров от производителя продавцам. Как известно, пока в рознице сохраняются увеличенные запасы процессоров, поэтому от производителей участники торговой цепочки принимают меньше продукции, чем обычно.

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Источник изображения: Tom’s Hardware

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Так или иначе, компании AMD удалось в первом квартале укрепить свои позиции в сегменте настольных процессоров для ПК до 19,2%, нарастив долю на 0,6 процентного пункта последовательно и на 0,9 процентного пункта в годовом сравнении. В мобильном сегменте AMD уступила 0,2 процентных пункта последовательно и сразу 6,3 процентных пункта в годовом сравнении, ограничившись по итогам первого квартала 16,2% рынка. Наконец, в серверном сегменте ей удалось занять 18% рынка, потеснив Intel последовательно на 0,4 процентных пункта и в годовом сравнении на 6,3 процентных пункта.