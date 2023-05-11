Анализируя отчёт Mercury Research по долям процессорного рынка за первый квартал, представители Tom’s Hardware совершенно справедливо подметили, что профильная статистика не может отображать реального положения дел в рознице, поскольку учитывает поставки процессоров от производителя продавцам. Как известно, пока в рознице сохраняются увеличенные запасы процессоров, поэтому от производителей участники торговой цепочки принимают меньше продукции, чем обычно.
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Так или иначе, компании AMD удалось в первом квартале укрепить свои позиции в сегменте настольных процессоров для ПК до 19,2%, нарастив долю на 0,6 процентного пункта последовательно и на 0,9 процентного пункта в годовом сравнении. В мобильном сегменте AMD уступила 0,2 процентных пункта последовательно и сразу 6,3 процентных пункта в годовом сравнении, ограничившись по итогам первого квартала 16,2% рынка. Наконец, в серверном сегменте ей удалось занять 18% рынка, потеснив Intel последовательно на 0,4 процентных пункта и в годовом сравнении на 6,3 процентных пункта.