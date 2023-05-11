Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA увеличит количество заказов TSMC с использованием сложной пространственной упаковки
Где-то на четверть от существующего уровня.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

В случае с продукцией NVIDIA сложные компоновочные решения нашли применение в сегменте ускорения вычислений, поэтому в этой сфере она зависит от своих производственных партнёров, предоставляющих соответствующие услуги. По информации DigiTimes, до конца года NVIDIA собирается увеличить количество заказов на чипы, использующие сложную пространственную компоновку CoWoS, примерно на 10 000 кремниевых пластин.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это значит, что к существующим 8 или 9 тысячам обрабатываемых ежемесячно кремниевым пластинам с дальнейшим использованием упаковки CoWoS добавятся ещё одна или две тысячи, предназначенные конкретно для NVIDIA. Не исключено, что в результате подобных действий этого заказчика профильные производственные мощности TSMC будут работать на пределе. При этом выручка от оказания таких услуг в общей структуре заработков TSMC в этом году даже опустится до 6% против прошлогодних 7%. По всей видимости, скажется неблагоприятная макроэкономическая ситуация и наличие некоторого излишка компонентов в серверном сегменте.

#nvidia #полупроводники #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Евросоюз намеревается ввести санкции против семи китайских компаний, подозреваемых в помощи России
Власти Индии хотят продлить программу предоставления субсидий местным производителям чипов
UMC рассчитывает построить новое предприятие на территории Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
37
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
11
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
40
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
9
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
19
Главные игры мая 2023 года
11
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
13
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
3
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11

Сейчас обсуждают

cag
11:31
Сравни антивирус 2007 года и 2023г как минимум он весит в 20 раз больше.
Среди 18 антивирусов Защитник Microsoft нагружает систему больше всех
cag
11:30
Сам плачу и никто не жаловался на такое.
Среди 18 антивирусов Защитник Microsoft нагружает систему больше всех
Артём Николаев
11:25
Помните, как пиарили преимущество консолей в том, что это не комп? Именно простотой и отсутствием технических проблем. Просто вставил картридж или диск и погнал. И они, к слову, были навсегда твои, бе...
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
A_K_
11:23
Подросткам больше 10 не дают. Как раз пройдёт половое созревание и может всё поймут, а может и нет.
Гребенкин: Киев платил от пяти до десяти тысяч рублей подросткам за диверсии в России
Эовейн Триада
11:23
Я даже не понимаю, что тут на обоих скринах, ерунда какая-то, понятно сам не пробовал никогда, а начитался чуши, сходи к кому, у кого есть карты с DLSS, включи-выключи, увидешь, что разницы нет, потом...
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
FelsheR-BAN100811
11:22
Андрей шишенбекович - ты знаешь куда тбе снова идти? Ладно бы по делу, а так как был жалким клоуном так им остаёшься.
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Эовейн Триада
11:21
Картинка такая, как задумал геймдев. Уже 20 лет нет никаких отличий от бренда карты.
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Игорь Дьяченко
11:21
Купил не так давно i7 13700KF, думаю что проблему процессора на пару лет для себя закрыл, 8 ядер на частоте 5.3 ГГц + 8 ядер на частоте 4.3 ГГц, итого 16 ядер/24 потока. Дури в нем конечно дофига, но ...
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Антон Воронврот
11:20
как обычно, Эд хранит у себя фейковые полосочки. Эд хоть какие настройки скажи, я прогоню скину тебе как обстоят на самом деле дела.
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Назар Ворона
11:16
Теперь, когда мой друг будет говорить, что он играл в ассасин 4. Я спрошу, ты в кулер играл?
DeepCool готовит к выходу процессорный кулер Assassin IV
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем