Нужно вкладываться в искусственный интеллект.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), как сообщает Bloomberg, во внутренней рассылке сообщил сотрудникам корпорации о необходимости воздержаться от повышения заработной платы постоянным сотрудникам. Данные меры, по мнению руководства, позволят корпорации сэкономить средства для активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Тем более, что в 2022 году зарплаты сотрудникам уже повышались.

реклама

Источник изображения: Microsoft

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сотрудникам с почасовой оплатой ставки могут быть повышены, а вот к увеличению премиального фонда Microsoft будет подходить вдумчиво и экономно. Сейчас макроэкономическая ситуация не способствует проявлению излишней щедрости, что дополнительно ограничивает возможности корпорации по индексации зарплат. По словам главы Microsoft, к этому непростому решению руководство двигалось на протяжении нескольких месяцев.