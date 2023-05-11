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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Microsoft в этом году заморозит индексацию зарплат штатным сотрудникам
Нужно вкладываться в искусственный интеллект.
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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), как сообщает Bloomberg, во внутренней рассылке сообщил сотрудникам корпорации о необходимости воздержаться от повышения заработной платы постоянным сотрудникам. Данные меры, по мнению руководства, позволят корпорации сэкономить средства для активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Тем более, что в 2022 году зарплаты сотрудникам уже повышались.

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Источник изображения: Microsoft

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Сотрудникам с почасовой оплатой ставки могут быть повышены, а вот к увеличению премиального фонда Microsoft будет подходить вдумчиво и экономно. Сейчас макроэкономическая ситуация не способствует проявлению излишней щедрости, что дополнительно ограничивает возможности корпорации по индексации зарплат. По словам главы Microsoft, к этому непростому решению руководство двигалось на протяжении нескольких месяцев.

#финансы #microsoft #искусственный интеллект #зарплата
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