Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), как сообщает Bloomberg, во внутренней рассылке сообщил сотрудникам корпорации о необходимости воздержаться от повышения заработной платы постоянным сотрудникам. Данные меры, по мнению руководства, позволят корпорации сэкономить средства для активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Тем более, что в 2022 году зарплаты сотрудникам уже повышались.
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Сотрудникам с почасовой оплатой ставки могут быть повышены, а вот к увеличению премиального фонда Microsoft будет подходить вдумчиво и экономно. Сейчас макроэкономическая ситуация не способствует проявлению излишней щедрости, что дополнительно ограничивает возможности корпорации по индексации зарплат. По словам главы Microsoft, к этому непростому решению руководство двигалось на протяжении нескольких месяцев.