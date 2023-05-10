Одной из жительниц Техаса вчера удалось запечатлеть в окрестных полях тот самый прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck, который компания демонстрировала на церемонии закладки предприятия по переработки лития в этом штате. Машину выдавал характерный багажник для перевозки груза на крыше, а о не совсем удачной попытке преодолеть участок дороги с глубокой грязью говорит толстый слой этой самой грязи на колёсах и боковинах кузова.
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Озабоченные люди, окружившие пикап, по всей видимости, размышляли о способах его вызволения из этой неприятной ситуации. По какой причине машина не двигалась, не уточняется. Не исключено, что проехать грязный участок грунтовой дороги ей помешала какая-то сторонняя неисправность. В конце концов, нет смысла делать поспешные выводы о внедорожных качествах серийного пикапа по одной неудаче прототипа.