Это CATL и BYD, причём последний ещё и метит на пост самого крупного производителя электромобилей.

Обобщённые китайскими СМИ данные южнокорейской компании SNE Research гласят, что по итогам первого квартала текущего года китайская компания BYD сместила со второй позиции LG Energy Solution, и теперь может с гордостью нести имя второго по величине производителя тяговых аккумуляторов для гибридов и электромобилей, занимая 16,2% мирового рынка против 14,5% у корейского конкурента. Ну, а на первой позиции остаётся CATL с 35% рынка, хотя её позиции чуть-чуть ослабли относительно аналогичного периода прошлого года.

реклама

Источник изображения: CnEVPost

По сути, 51% мирового рынка тяговых батарей для автомобильного электротранспорта теперь контролируется двумя китайскими поставщиками. Компания Tesla, согласно недавним новостям, включила BYD в перечень своих партнёров, и теперь получает тяговые аккумуляторы от всех четырёх крупнейших поставщиков в мире. Правда, старейший из них — японская корпорация Panasonic, может похвастать лишь 9% рынка, да и вообще является единственным производителем из Японии, попавшим в первую десятку.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Тройка южнокорейских поставщиков сообща контролирует почти четверть мирового рынка, но SK On довольствуется 5,3%, а Samsung SDI отвечает лишь за 4,9% объёма мирового производства тяговых аккумуляторов. В целом, шесть из десяти крупнейших производителей тяговых батарей для электромобилей и гибридов имеют китайское происхождение. Десять компаний контролируют почти весь рынок, поскольку на долю остальных приходится не более 5,3%.