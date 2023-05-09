Обобщённые китайскими СМИ данные южнокорейской компании SNE Research гласят, что по итогам первого квартала текущего года китайская компания BYD сместила со второй позиции LG Energy Solution, и теперь может с гордостью нести имя второго по величине производителя тяговых аккумуляторов для гибридов и электромобилей, занимая 16,2% мирового рынка против 14,5% у корейского конкурента. Ну, а на первой позиции остаётся CATL с 35% рынка, хотя её позиции чуть-чуть ослабли относительно аналогичного периода прошлого года.
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По сути, 51% мирового рынка тяговых батарей для автомобильного электротранспорта теперь контролируется двумя китайскими поставщиками. Компания Tesla, согласно недавним новостям, включила BYD в перечень своих партнёров, и теперь получает тяговые аккумуляторы от всех четырёх крупнейших поставщиков в мире. Правда, старейший из них — японская корпорация Panasonic, может похвастать лишь 9% рынка, да и вообще является единственным производителем из Японии, попавшим в первую десятку.
Тройка южнокорейских поставщиков сообща контролирует почти четверть мирового рынка, но SK On довольствуется 5,3%, а Samsung SDI отвечает лишь за 4,9% объёма мирового производства тяговых аккумуляторов. В целом, шесть из десяти крупнейших производителей тяговых батарей для электромобилей и гибридов имеют китайское происхождение. Десять компаний контролируют почти весь рынок, поскольку на долю остальных приходится не более 5,3%.