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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital на 37% сократила поставки жёстких дисков клиентского назначения
Выручка на направлении HDD упала на 30%.
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Опубликованный корпорацией Western Digital квартальный отчёт выявил, что совокупная выручка сократилась в годовом сравнении на 36% до $2,8 млрд, а операционные убытки достигли $304 млн. Компанию не спасла даже высокая степень зависимости от облачного сегмента, в котором она выручила $1,2 млрд — почти на уровне с прошлым кварталом, поскольку за год выручка на этом направлении всё равно сократилась на 32%.

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Источник изображения: Western Digital Corporation

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Более того, WDC по-прежнему серьёзно зависит от рынка клиентских устройств, где её выручка в годовом сравнении упала на все 44% до $1 млрд, а объёмы поставок жёстких дисков сократились на 37% до 3,6 млн штук. Облачным клиентам она поставила 6,3 млн жёстких дисков, а в сегменте потребительской электроники поставки за год сократились с 4,4 до 2,7 млн штук. Всего компания поставила 12,6 млн жёстких дисков против 19,8 млн штук годом ранее, зато средняя цена реализации выросла с $101 до $109, а совокупная ёмкость накопителей этого типа выросла на 15% по сравнению с предыдущим кварталом. Кстати, в сегменте твердотельных накопителей наблюдалась обратная динамика (минус 14%). Поставки твердотельных накопителей принесли компании $1,3 млрд выручки в первом календарном квартале, который в таблицах презентации именуется третьим, но по сравнению с прошлым годом снижение составило почти полтора раза. Выручка от реализации жёстких дисков за год сократилась примерно на 30%.

#аналитика #ssd #hdd #жёсткие диски #western digital
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