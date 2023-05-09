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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Багажник на крышу предсказуемо меняет очертания кузова Tesla Cybertruck
И наверняка ухудшает аэродинамику.
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На этой неделе глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) принял участие в церемонии закладки фундамента будущего предприятия по переработке лития для тяговых батарей в штате Техас, и на мероприятие вместе с ним прибыл, как отмечает Electrek, довольно необычный экземпляр электрического пикапа Cybertruck, серийное производство которых начнётся этим летом в том же штате.

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Источник изображения: Electrek

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Машина была оснащена боковыми зеркалами треугольной формы, которые хоть и ухудшают обзорность, но не так диссонируют с обликом машины, как прежние образцы прямоугольной формы. Никуда не делся и массивный стеклоочиститель возле левой передней стойки. Главным же новшеством стал багажник, позволяющий перевозить грузы на крыше электромобиля, которая изначально имеет весьма покатый профиль. Конструкция багажника вынуждена приблизить пространственную ориентацию груза к горизонтальной, одновременно серьёзно преображая облик машины. Возникают вопросы и к влиянию этой конструкции на аэродинамику, которая у исходного пикапа весьма неплоха для столь причудливой формы, а также к возможности быстро снимать и ставить багажник на крышу без посторонней помощи силами одного владельца.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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