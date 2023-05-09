С наступлением очередного года Илон Маск (Elon Musk) привычно пообещал внедрить полный автопилот к его концу, и сайт Electrek теперь нашёл возможность пояснить, какие этапы компании предстоит преодолеть на этом пути. До сих пор программный комплекс FSD использовал искусственный интеллект только для распознавания объектов через бортовые камеры электромобилей Tesla. Алгоритмы управления рулём и тормозами, а также педалью акселератора прописывали инженеры.
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В версии FSD Beta 12.0, которая выйдет в неопределённом будущем, Tesla собирается делегировать искусственному интеллекту и принятие решений, влияющих непосредственно на управление машиной. Траектория и скорость в автоматическом режиме будут корректироваться именно в соответствии с закономерностями, которые ранее были заложены в программный код искусственным интеллектом, а не человеком.
Заодно Илон Маск пообещал предлагать на определённом этапе месячный бесплатный период использования FSD всем владельцам электромобилей с подходящим аппаратным обеспечением на территории Северной Америки. Для этого работа комплекса должна стать по-настоящему плавной и безопасной. Как только эти цели будут достигнуты за пределами континента, Tesla готова будет предложить такой пробный период и жителям других стран. Правда, для этого местные власти должны разрешить эксплуатацию подобных машин на дорогах общего пользования.