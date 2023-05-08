По информации Reuters, американская корпорация Qualcomm на этой неделе подтвердила приверженность взятому ранее курсу на расширение активов, связанных с автомобильной электроникой и системами автопилота. Израильская компания Autotalks, которая специализируется на создании чипов для обмена информацией между транспортными средствами и другими объектами инфраструктуры, будет поглощена Qualcomm Technologies.
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Ёмкость своей доли рынка автомобильной электроники Qualcomm по состоянию на конец прошлого года оценивала в $30 млрд, поэтому покупка профильных активов стала логичным шагом по укреплению бизнеса на этом направлении. На каких условиях будет заключена сделка с Autotalks, не уточняется.