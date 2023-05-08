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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Предприятие Tesla в Германии начало предлагать клиентам кроссоверы Model Y с китайскими батареями BYD
CATL на этот раз остался не у дел.
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Ещё в августе прошлого года Tesla получила у властей Германии разрешение на продаже в стране заднеприводных кроссоверов Model Y, оснащаемых импортируемыми тяговыми батареями китайской компании BYD, хотя до начала работы предприятия в окрестностях Берлина просто поставляла на местном рынке машины шанхайской сборки, которые в начальных комплектациях оснащаются батареями типа LFP производства CATL.

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В отличие от последней из марок, BYD ещё производит и электромобили, являясь сильнейшим конкурентом Tesla в мировых масштабах. Похоже, Илона Маска (Elon Musk) подобные нюансы не смущают, поскольку возглавляемая им компания продолжает демонстрировать «аккумуляторную всеядность». По данным ресурса TeslaMag, в этом месяце клиентам в Германии стали известны VIN-коды первых машин немецкой сборки в заднеприводном исполнении. Кроссоверы Model Y, как пояснили источники, комплектуются аккумуляторами производства BYD.

Источник изображения: Tesla

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При этом аккумуляторная батарея интегрируется в силовой каркас электромобиля, хотя изначально это решение готовилось для аккумуляторных элементов типа 4680, которые Tesla в итоге всё же передумала выпускать в окрестностях Берлина, а импортировать из США сочла невыгодным. Аккумуляторы BYD ёмкостью 59 кВт·ч устанавливаются на базовый вариант кроссовера Tesla Model Y с задним приводом, по циклу WLTP он способен обеспечить запас хода до 455 км.

#tesla #электромобили tesla #германия #byd
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