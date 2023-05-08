$282 млн — это не так много, но данная сумма является лишь малой долей общих вливаний.

По данным издания South China Morning Post, обобщившего статистику китайских публичных компаний и государственных органов КНР, по итогам прошлого года субсидии центральных властей страны были выданы примерно 190 компаниям полупроводниковой отрасли на общую сумму $1,75 млрд. Крупнейшую выплату в размере $282 млн получила SMIC, которая является ведущим национальным контрактным производителем полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: SMIC

Примерно 45% всех субсидий пришлось на десять крупнейших компаний КНР в этом сегменте рынка, к которым также относятся производитель литографического оборудования Naura Technology и разработчик процессоров Loongson Technology. Впрочем, если переместиться ближе к концу списка из 190 получателей субсидий, то станет ясно, что некоторые из них довольствовались лишь суммами около $30 000 за весь 2022 год.

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Данные этой статистики следует воспринимать критически, поскольку они не учитывают поступлений со стороны муниципальных властей отдельных регионов КНР, в которых функционируют предприятия конкретных компаний, а также инвестиций со стороны разного рода венчурных фондов с государственным участием. Наконец, в перечень не попали частные и полностью государственные компании, которые тоже могли рассчитывать на поддержку властей.