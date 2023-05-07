Почти как вишнёвая девятка, только Model Y.

Специфика локализации производства электромобилей Tesla в различных регионах обеспечивает компанию как своими преимуществами, так и недостатками. В Китае машины получают дешёвые LFP-батареи, в США налажен выпуск передовых аккумуляторных ячеек типоразмера 4680. В Германии компания пока вынуждена отказаться от их локального производства, но на местном предприятии установлен продвинутый окрасочный комплекс, который позволил производителю расширить давно устоявшуюся цветовую гамму машин местной сборки, как отмечает Electrek.

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Источник изображения: Tesla

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Ещё с прошлого года Tesla рекламировала появление вишнёвого и серебристого металликов в цветовой гамме электромобилей, но только теперь они стали доступны европейским клиентам для заказа. Поскольку американским покупателям такие цвета до сих пор недоступны, это говорит о способности компании выпускать машины в таком исполнении только на предприятии в окрестностях Берлина. В Европу могут поставляться и машины китайской сборки, для них выбор новых цветов тоже пока недоступен. До конца этого года Tesla собирается расширить цветовую гамму электромобилей, поставляемых в страны Ближнего Востока. По всей видимости, они будут экспортироваться из Германии.