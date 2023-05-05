Выручка растёт стабильными темпами.

По данным DigiTimes, тайваньская компания TSMC постепенно наращивает долю выручки от реализации полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте. По итогам прошлого года она не превышала 5%, но уже к концу первого квартала текущего года выросла до 7%. На этом же уровне она останется и по итогам текущего года, но в абсолютном выражении будет расти и достигнет $4,6 млрд.

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Источник изображения: AFP

Как отмечает источник, TSMC использует три основных подхода для работы с автомобильными клиентами. Во-первых, она начала заключать долгосрочные контракты непосредственно с автопроизводителями или поставщиками компонентов для них. Клиентов в этой сфере чаще всего интересуют техпроцессы от 28 нм и более зрелые, как ту же Denso в Японии, которая примет участие в строительстве и работе предприятия TSMC, строящегося в этой стране.

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Во-вторых, TSMC разрабатывает для автомобильного сегмента особые версии своих техпроцессов, которые учитывают условия эксплуатации транспортных средств и повышенные требования к их надёжности. В-третьих, TSMC готова строить зарубежные совместные предприятия при участии поставщиков автокомпонентов. В Японии это будет Denso, а в Германии — Bosch, хотя последняя информация пока не подтверждена официально. Готовит TSMC и более передовые техпроцессы — недавно профильным разработчикам стало известно, что с 2025 года они смогут воспользоваться особой версией 3-нм технологии (N3A).