Хотя главное в этом вопросе — тормоза.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Ресурс Electrek напомнил, насколько тернистым был путь Tesla к достижению седаном Model S Plaid заявленной максимальной скорости в 322 км/ч. Первоначально товарные машины имели программное ограничение предела скорости на уровне 262 км/ч, и только модификация программной части позволила энтузиастам поднять скорость на гоночной трассе до 348 км, хотя и в этом случае тормозную систему пришлось модернизировать.

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Источник изображения: Tesla

Как выясняется, для любителей сверхбыстрой езды Tesla теперь предлагает особый комплект колёс на дисках за $6000, который включает по две шины Goodyear Supercar 3R размерностью 285/35 и 305/30 соответственно, которые устанавливаются попарно на каждую ось. Tesla не рекомендует эксплуатировать эту резину при температуре окружающего воздуха ниже плюс пяти градусов Цельсия, а также на снегу или покрытой льдом дороге.

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Попутно на странице Twitter, принадлежащей Tesla, появился видеоролик с демонстрацией электромобиля, передвигающегося со скоростью 322 км/ч. Не иначе, новый комплект колёс должен будет дополнять керамические тормоза, которые отдельно стоят $20 000, и тогда Tesla Model S Plaid сможет достигать обещанной скорости в 322 км/ч.