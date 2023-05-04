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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за санкций США корейская SK hynix в Китае займётся расширением производства по зрелым техпроцессам
На безрыбье и 21-нм техпроцесс — вариант.
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По некоторым оценкам, южнокорейские компании Samsung Electronics и SK hynix в Китае производят до 40% всех своих микросхем памяти, поэтому тема американских санкций, которые ограничили с октября прошлого года поставку на территорию КНР передового технологического оборудования, для них весьма актуальна. Пока что обеим компаниям удалось получить отсрочку вступления ограничений в силу на 12 месяцев, но эти сроки рано или поздно выйдут, и корейским компаниям придётся привыкать к работе в Китае в условиях санкций.

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Как поясняет TrenForce, компания SK hynix решила отказаться от дальнейшего перевода своих китайских мощностей на технологические нормы тоньше 20 нм, а вместо этого сосредоточится на расширении локального производства микросхем памяти типов DDR3 и DDR4 с использованием 21-нм техпроцесса.

Источник изображения: SK hynix

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Если учесть, что санкции США не дадут SK hynix поставлять в Китай оборудование для выпуска памяти по 18-нм технологии и более совершенным, у компании просто не остаётся другого выбора. В потребительском сегменте микросхемы DDR3 и DDR4 сейчас формируют не более 30% поставок всей оперативной памяти SK hynix. После концентрации китайского предприятия в Уси на зрелой литографии эта пропорция неизбежно вырастет. Передовую литографию SK hynix будет внедрять на своих предприятиях в Южной Корее. В текущем квартале цены на память этого типа последовательно снизятся на 10-15%, в долгосрочной перспективе подобная специализация китайских предприятий SK hynix вызовет дальнейшее снижение цен или будет мешать их росту.

#полупроводники #китай #оперативная память #sk hynix #южная корея
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