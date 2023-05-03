Обывателей нередко возмущают квартальные отчёты TSMC, которая является ведущим контрактным производителем полупроводниковой продукции, поскольку норма прибыли свыше 50% кажется далёким от реалий отрасли читателям слишком высокой. Между тем, как отмечает DigiTimes, необходимость делать колоссальные капитальные вложения в освоение техпроцессов с нормами менее 3 нм лишь усиливает риск снижения нормы прибыли многих крупных игроков рынка типа TSMC, Samsung и Intel.
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Компании рискуют попасть в замкнутый круг, когда освоение новых техпроцессов будет требовать всё больших вложений, а прибыль от реализации соответствующей продукции будет сокращаться и лишать их возможности своевременно и в полном объёме финансировать профильную деятельность. Intel задумалась о расширении своего бизнеса за счёт контрактного сегмента именно ради того, чтобы разделить все затраты с клиентами. Задержки с освоением новых техпроцессов в будущем могут стать приметой деятельности не только корпорации Intel, но и контрактного гиганта TSMC.