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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Чтобы наладить серийный выпуск 2-нм чипов в Японии, Rapidus привлечёт $22 млрд на бирже
Но даже этих денег может не хватить.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на Kyodo, японский консорциум Rapidus продолжает искать средства на реализацию проекта по выпуску 2-нм чипов на территории острова Хоккайдо во второй половине этого десятилетия. Изыскания на эту тему Rapidus собирается завершить к 2025 году, для чего потратит около $15 млрд, полученных от правительства и инвесторов, которые являются его акционерами.

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Источник изображения: Rapidus

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Ну, а для организации непосредственно массового производства 2-нм чипов консорциуму потребуется ещё не менее $22 млрд, которые он теперь рассчитывает привлечь на бирже. Впрочем, когда и на каких условиях состоится это размещение акций, японские источники не уточняют. Они лишь поясняют, что такой способ финансирования является разумным способом заложить основу развития для компании в публичном статусе. Добавим, что даже при условии реализации намеченных планов Rapidus сможет выпускать 2-нм чипы только малыми партиями, а общий бюджет проекта уже тянет на $54 млрд. Это больше, чем власти США готовы выделить на субсидирование всей национальной отрасли.

#финансы #полупроводники #япония #субсидии #rapidus
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