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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом квартале AMD обещает выпустить новые видеокарты с архитектурой RDNA 3
Они будут доступнее флагманов семейства.
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Знакомство с материалами квартальной отчётной конференции AMD позволило установить как минимум два интересных факта. Во-первых, именно игровой сегмент принёс компании максимальную среди прочих подразделений выручку по итогам первого квартала, которая всё же сократилась в годовом сравнении на 6% до $1,76 млрд. Во-вторых, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) призналась, что более доступные видеокарты с архитектурой RDNA 3 будут представлены в текущем квартале.

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Источник изображения: AMD

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На всякий случай напомним — на дворе второй квартал, и завершится он в конце июня. Наиболее вероятным периодом анонса более доступных представителей семейства Radeon RX 7000 принято считать время проведения выставки Computex 2023 на Тайване, которая начнёт свою работу 28 мая. Попутно Лиза Су отметила, что в первом квартале её торговые партнёры увеличили объёмы продаж видеокарт, поэтому спрос и предложение вскоре должны достичь равновесия.

#amd #видеокарты #rdna 3 #amd radeon rx 7000
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