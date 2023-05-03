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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD рассчитывает продолжить укрепление своих позиций на серверном рынке
Угрозы со стороны Intel она не замечает.
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На квартальном отчётном мероприятии Intel внимание инвесторов привлекло заявление руководства компании о стабилизации позиций на рынке серверных процессоров. По крайней мере, по итогам первого квартала Intel сохранила за собой имеющуюся долю на данном рынке, а не сократила её, как наблюдалось ранее. На сегодняшней конференции AMD глава компании Лиза Су (Lisa Su) представила своё видение ситуации.

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Источник изображения: AMD

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По её словам, AMD уже на протяжении 4 лет увеличивает свою долю в серверном сегменте. Во втором полугодии свои сильные конкурентные позиции компания рассчитывает сохранить. По мнению Лизы Су, имеются все условия для того, чтобы доля компании продолжала расти. Клиенты воодушевлены возможностями процессоров с архитектурой Zen 4 как в облачной среде, так и на корпоративном рынке. Именно в последнем случае перед процессорами Genoa открываются впечатляющие возможности экспансии. По итогам года AMD рассчитывает увеличить выручку в серверном сегменте на двузначное количество процентов и увеличить свою долю на рынке.

#amd #intel #аналитика #процессоры #amd epyc
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