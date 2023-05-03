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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD надеется, что во втором полугодии клиенты избавятся от складских излишков
И соотношение спроса и предложения приблизится к равновесному состоянию.
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На квартальной отчётной конференции руководство AMD напомнило, что компания уже около трёх кварталов подряд поставляет на клиентском направлении меньше процессоров, чем могут продать её розничные партнёры. Это обусловлено низким спросом на клиентские процессоры и наличием существенных складских запасов.

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Источник изображения: AMD

По словам генерального директора Лизы Су, во второй половине года складские запасы в клиентском сегменте достигнут нормального для отрасли состояния, что позволит самой компании увеличить объёмы поставок профильной продукции и даже увеличить выручку. Определённая ставка делается и на новые продукты, хотя их ассортимент компания не конкретизирует. Возможно, речь идёт уже о тех клиентских процессорах, которые она уже представила.

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С точки зрения динамики спроса на клиентские процессоры первый квартал был дном рынка, как убеждена Лиза Су. По итогам всего года ёмкость мирового рынка ПК сократится на 10% до 260 млн штук. В текущем квартале спрос на клиентские процессоры AMD начнёт расти, а во втором полугодии компания рассчитывает приступить к отгрузке продукции примерно в том же количестве, что смогут реализовывать розничные сети и производители готовых ПК. Оживление на рынке ПК поможет компании поднять норму прибыли по итогам второго полугодия. Во втором квартале клиентская выручка AMD сократится год к году, но вырастет последовательно.

#amd #аналитика #финансы #процессоры
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