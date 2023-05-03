И соотношение спроса и предложения приблизится к равновесному состоянию.

На квартальной отчётной конференции руководство AMD напомнило, что компания уже около трёх кварталов подряд поставляет на клиентском направлении меньше процессоров, чем могут продать её розничные партнёры. Это обусловлено низким спросом на клиентские процессоры и наличием существенных складских запасов.

реклама

Источник изображения: AMD

По словам генерального директора Лизы Су, во второй половине года складские запасы в клиентском сегменте достигнут нормального для отрасли состояния, что позволит самой компании увеличить объёмы поставок профильной продукции и даже увеличить выручку. Определённая ставка делается и на новые продукты, хотя их ассортимент компания не конкретизирует. Возможно, речь идёт уже о тех клиентских процессорах, которые она уже представила.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

С точки зрения динамики спроса на клиентские процессоры первый квартал был дном рынка, как убеждена Лиза Су. По итогам всего года ёмкость мирового рынка ПК сократится на 10% до 260 млн штук. В текущем квартале спрос на клиентские процессоры AMD начнёт расти, а во втором полугодии компания рассчитывает приступить к отгрузке продукции примерно в том же количестве, что смогут реализовывать розничные сети и производители готовых ПК. Оживление на рынке ПК поможет компании поднять норму прибыли по итогам второго полугодия. Во втором квартале клиентская выручка AMD сократится год к году, но вырастет последовательно.