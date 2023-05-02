Как становится известно из интервью главы IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna) агентству Bloomberg, руководство корпорации считает уместным заменить человеческий труд искусственным интеллектом примерно для 7800 кадровых позиций в течение ближайших пяти лет. В первую очередь нововведения коснутся позиций, не требующих прямого взаимодействия с клиентами компании — например, в тех же кадровых службах.
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Некоторые должностные функции, связанные с обработкой корреспонденции или обработкой документов, могут быть полностью автоматизированы. С другой стороны, связанные с психологической оценкой сотрудников должности в ближайшие десять лет не исчезнут под натиском систем искусственного интеллекта. Сейчас в штате IBM трудятся около 260 000 человек, компания продолжает нанимать разработчиков и специалистов по работе с клиентами, но для работы в так называемом back office в будущем потребуется гораздо меньше людей, поскольку их функции перейдут к системам искусственного интеллекта. Только в первом квартале этого года IBM наняла около 7000 новых сотрудников, но в будущем структура найма изменится.