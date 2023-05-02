Разработчики ПО в их число пока не попали.

Как становится известно из интервью главы IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna) агентству Bloomberg, руководство корпорации считает уместным заменить человеческий труд искусственным интеллектом примерно для 7800 кадровых позиций в течение ближайших пяти лет. В первую очередь нововведения коснутся позиций, не требующих прямого взаимодействия с клиентами компании — например, в тех же кадровых службах.

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Источник изображения: Bloomberg

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Некоторые должностные функции, связанные с обработкой корреспонденции или обработкой документов, могут быть полностью автоматизированы. С другой стороны, связанные с психологической оценкой сотрудников должности в ближайшие десять лет не исчезнут под натиском систем искусственного интеллекта. Сейчас в штате IBM трудятся около 260 000 человек, компания продолжает нанимать разработчиков и специалистов по работе с клиентами, но для работы в так называемом back office в будущем потребуется гораздо меньше людей, поскольку их функции перейдут к системам искусственного интеллекта. Только в первом квартале этого года IBM наняла около 7000 новых сотрудников, но в будущем структура найма изменится.