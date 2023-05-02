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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В марте выручка от реализации полупроводниковых компонентов в Китае упала более чем на треть
По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
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Уже начался май, но ассоциация поставщиков полупроводниковой продукции SIA успела подвести итоги лишь за март текущего года. В первом квартале в целом выручка от поставок полупроводниковой продукции во всём мире последовательно сократилась на 8,7% до $119,5 млрд, а в годовом сравнении снижение составило 21,3%. В марте выручка последовательно выросла на 0,3%, но в годовом сравнении она сократилась на 21,3%.

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Источник изображения: SIA

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В Китае выручка от реализации полупроводниковых компонентов в годовом сравнении снизилась на 34,1%, но вряд ли это можно считать следствием одних только санкций США, ведь и в странах АТР и прочих регионах за пределами Америка, Европы, Японии и КНР выручка сократилась на 22,2%. Меньше всего в марте пострадал рынок Европы, сокративший выручку на 0,7%. Обе Америки потеряли 16,4% выручки, Япония ограничилась 1,3% снижения профильной выручки. Кстати, по сравнению с февралём текущего года Европа в марте даже смогла нарастить выручку на 2,7%.

#аналитика #финансы #полупроводники
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