Уже начался май, но ассоциация поставщиков полупроводниковой продукции SIA успела подвести итоги лишь за март текущего года. В первом квартале в целом выручка от поставок полупроводниковой продукции во всём мире последовательно сократилась на 8,7% до $119,5 млрд, а в годовом сравнении снижение составило 21,3%. В марте выручка последовательно выросла на 0,3%, но в годовом сравнении она сократилась на 21,3%.
реклама
В Китае выручка от реализации полупроводниковых компонентов в годовом сравнении снизилась на 34,1%, но вряд ли это можно считать следствием одних только санкций США, ведь и в странах АТР и прочих регионах за пределами Америка, Европы, Японии и КНР выручка сократилась на 22,2%. Меньше всего в марте пострадал рынок Европы, сокративший выручку на 0,7%. Обе Америки потеряли 16,4% выручки, Япония ограничилась 1,3% снижения профильной выручки. Кстати, по сравнению с февралём текущего года Европа в марте даже смогла нарастить выручку на 2,7%.