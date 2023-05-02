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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Не добившись должного эффекта от снижения цен на электромобили, Tesla начала их повышать
В России такой приём всегда стимулирует спрос.
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Чуткий к подобным изменениям сайт Electrek сегодня сообщил, что Tesla в очередной раз изменила цены на наиболее популярные электромобили Model 3 и Model Y в США и Китае, но вопреки традиции последних месяцев они не снизились на тысячу-другую долларов, а выросли, пусть и всего на $250 для рынка США. В Китае цены на эти электромобили увеличились на $289, хотя на местном рынке конкуренция со стороны локальных производителей гораздо выше, и отказываться от ценового преимущества для Tesla было бы губительно.

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Источник изображения: Tesla

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В целом, компании удалось вернуть цены на уровень 2020 года, когда пандемия ещё не начала формировать дефицит компонентов и материалов. Нынешнее повышение цен можно назвать чисто символическим, и оно в большей степени может послужить сигналом поторопиться для тех, кто ждал дальнейшего снижения цен на электромобили Tesla.

#tesla #цены #электромобили tesla #tesla model y #tesla model 3
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