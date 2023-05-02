С весны прошлого года корпорация Intel официально прекратила свою деятельность в России, и даже желающие попасть на официальный сайт компании с российского IP-адреса в некоторых случаях должны искать обходные пути, но статистика ФНС России говорит о том, что зарегистрированное в нашей стране юридическое лицо Intel продолжает отчитываться о результатах финансовой деятельности, как поясняет издание «Коммерсантъ».
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Чистый убыток соответствующей дочерней структуры Intel по итогам всего 2022 года составил 630 млн рублей против чистой прибыли в размере 38,5 млн рублей годом ранее. Непосредственно продажа продукции принесла российскому подразделению Intel в прошлом году 423 млн рублей убытка, хотя годом ранее можно было говорить о получении прибыли в размере 74 млн рублей. Выручка в прошлом году сократилась с 1,28 млрд до 331 млн рублей. На момент принятия компанией решения о приостановке деятельности в России в местном подразделении компании числилось около 1,2 тыс. сотрудников. Многие из них были отправлены в административные отпуска с сохранением заработной платы. В ноябре у российских структур Intel сменился генеральный директор.