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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Ford Motor убеждён, что у Tesla возникнут проблемы со спросом из-за устаревания продукции
Модельный ряд пора обновлять.
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Как поясняет Electrek, предупреждать руководство Tesla об опасности длительного ведения так называемой «ценовой войны» начали не только отраслевые аналитики, но и ближайшие конкуренты, хотя последние в известной степени заинтересованы в том, чтобы компания её прекратила, а потому не могут претендовать на объективность.

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Источник изображения: Ford Motor

Генеральный директор Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley) ещё прошлым летом предупреждал, что на рынке электромобилей в скором времени начнётся активная ценовая конкуренция. В начале текущего года Tesla заметно снизила цены на свои электромобили, Ford был вынужден последовать её примеру. Ситуация подобной этой уже происходила в мировом автопроме, как отметил глава Ford, ссылаясь на опыт руководимой им компании, полученный в начале прошлого века. Тогда молодая компания Ford Motor сосредоточилась на выпуске простых и дешёвых машин Model T, которые были доступнее продукции конкурентов почти на четверть, но ради унификации и экономии на масштабах производства длительное время выпускались без серьёзных изменений. В конце концов General Motors удалось привлечь к себе внимание покупателей при помощи пусть и более дорогой, но разнообразной линейки автомобилей.

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Проблема «свежести продукции» может обрести актуальность для Tesla, если она сосредоточится только на ценовой конкуренции, как считает глава Ford. Когда цены на электромобили Tesla начнут изменяться, как на продукты массового потребления, стимулировать спрос только лишь за счёт их снижения в определённый момент станет невозможно. Tesla потеряет норму прибыли, что грозит всему бизнесу тяжёлыми финансовыми последствиями. Сейчас Tesla предлагает лишь четыре модели электромобиля, с 2019 года новинок не было, если не считать готовящийся к запуску в текущем году весьма специфический по своему дизайну электрический пикап Cybertruck. Конкуренты же весьма активно расширяют свой модельный ряд, особенно в Китае, который является крупнейшим рынком электромобилей.

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