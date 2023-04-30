Изначально компания Tesla предлагала американским покупателям кроссоверов Model Y возможность укомплектовать машину третьим рядом сидений за $3000, но в этом году цена опции выросла до $4000. Как сообщает ресурс Electrek, недавно стоимость третьего ряда опять вернулась на отметку $3000. Кстати, в отличие от флагманской Model S данный кроссовер располагает сидения третьего ряда по ходу движения, хотя простора это особо не добавляет.
реклама
В США третий ряд сидений для Model Y можно получить, начиная с модификации Long Range, которая предлагается минимум за $50 000 в пятиместном исполнении. Для кроссовера Standard Range эта опция не предлагается, хотя сам электромобиль в данном случае обходится в $47 000. Как видим, пересмотр цен в политике Tesla касается не только электромобилей в целом, но и отдельных опций, которые в период пандемии тоже имели свойство дорожать.