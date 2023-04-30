По сути, она вернулась к изначальной после повышения.

Изначально компания Tesla предлагала американским покупателям кроссоверов Model Y возможность укомплектовать машину третьим рядом сидений за $3000, но в этом году цена опции выросла до $4000. Как сообщает ресурс Electrek, недавно стоимость третьего ряда опять вернулась на отметку $3000. Кстати, в отличие от флагманской Model S данный кроссовер располагает сидения третьего ряда по ходу движения, хотя простора это особо не добавляет.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В США третий ряд сидений для Model Y можно получить, начиная с модификации Long Range, которая предлагается минимум за $50 000 в пятиместном исполнении. Для кроссовера Standard Range эта опция не предлагается, хотя сам электромобиль в данном случае обходится в $47 000. Как видим, пересмотр цен в политике Tesla касается не только электромобилей в целом, но и отдельных опций, которые в период пандемии тоже имели свойство дорожать.