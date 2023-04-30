Но доля рынка при этом удержалась на прежнем уровне.

В своих комментариях на квартальной отчётной конференции представители Intel заявили, что в первом квартале компании удалось удержать рыночные позиции в сегменте серверных процессоров, и это хороший знак для компании с учётом того, что ранее её доля сокращалась под натиском главного конкурента в лице AMD. Изучение формы 10-Q позволяет выяснить ещё некоторые интересные факты о динамике изменения основных показателей деятельности Intel в серверном сегменте в первые три месяца текущего года.

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Источник изображения: Intel

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Напомним, выручка Intel в сегменте серверных решений в целом сократилась с $6,1 до $3,7 млрд, а вот операционная прибыль в размере $1,4 млрд уступила место операционным убыткам в размере $518 млн. Как отмечается в документе, в натуральном выражении количество поставленных Intel серверных компонентов сократилось в два раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. Во многом этому способствовали внушительные накопленные запасы продукции, как считают в Intel. Кстати, выручка от реализации программируемых матриц типа FPGA в первом квартале у Intel выросла, частично компенсировав её снижение в серверном сегменте.