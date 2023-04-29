В целом отрицательная динамика финансовых показателей Intel, как позволяет понять квартальный отчёт по форме 10-Q, в первые три месяца этого года сопровождалась необычными отклонениями от общего тренда. Например, среднюю цену реализации настольных процессоров компании удалось по итогам первого квартала увеличить на 5%, поскольку вырос спрос на игровые системы и настольные ПК для корпоративного сектора.
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При этом выручка в настольном сегменте упала с $2,6 до $1,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а количество отгруженных компонентов для настольных систем снизилось на 32%. Малый бизнес и образовательный сегмент демонстрировали максимальное снижение спроса на системы с настольными компонентами Intel.
В сегменте ноутбуков выручка Intel в первом квартале снизилась с $6 до $3,4 млрд, количество отгруженных компонентов уменьшилось на 37%, а средняя цена реализации снизилась на 9%. Последнее объясняется концентрацией спроса на процессорах с меньшим количеством ядер и решениях предыдущих поколений. Они банально были дешевле, в непростых макроэкономических условиях это сыграло решающую роль.