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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Средняя цена реализации настольных процессоров Intel выросла на 5% при падении объёмов на 32%
Геймеры в очередной раз шли против течения.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

В целом отрицательная динамика финансовых показателей Intel, как позволяет понять квартальный отчёт по форме 10-Q, в первые три месяца этого года сопровождалась необычными отклонениями от общего тренда. Например, среднюю цену реализации настольных процессоров компании удалось по итогам первого квартала увеличить на 5%, поскольку вырос спрос на игровые системы и настольные ПК для корпоративного сектора.

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Источник изображения: Intel

При этом выручка в настольном сегменте упала с $2,6 до $1,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а количество отгруженных компонентов для настольных систем снизилось на 32%. Малый бизнес и образовательный сегмент демонстрировали максимальное снижение спроса на системы с настольными компонентами Intel.

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Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В сегменте ноутбуков выручка Intel в первом квартале снизилась с $6 до $3,4 млрд, количество отгруженных компонентов уменьшилось на 37%, а средняя цена реализации снизилась на 9%. Последнее объясняется концентрацией спроса на процессорах с меньшим количеством ядер и решениях предыдущих поколений. Они банально были дешевле, в непростых макроэкономических условиях это сыграло решающую роль.

#intel #аналитика #финансы #процессоры
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