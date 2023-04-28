Одной из тем, к которой в ходе квартальной отчётной конференции Intel руководство компании возвращалось с завидным постоянством, было освоение пяти новых техпроцессов за четыре года. С поставленной задачей, по мнению главы компании, Intel вполне успешно справляется, поскольку уже сейчас начался выпуск кристаллов для процессоров Meteor Lake по технологии Intel 4, хотя они выйдут на рынок только во втором полугодии.
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Впервые в рамках технологии Intel 4 компания будет использовать так называемую EUV-литографию, которая потребовала серьёзного технологического перевооружения предприятий. Как пояснили представители Intel, к 2024 году компания полна решимости достичь паритета с конкурентами по плотности размещения транзисторов и энергоэффективности выпускаемых чипов (в рамках технологии 20A, по всей видимости), а к 2025 году собирается добиться безоговорочного лидерства в отрасли по данным критериям.
К новым комментариям на эту тему можно отнести заявления руководства Intel о способности технологии 18A обеспечить паритет с конкурентами по себестоимости производства полупроводниковых компонентов. Для финансового «здоровья» корпорации это очень важно, ведь ей предстоит в дальнейшем оправдывать все те вложения в достижение технологического лидерства, которые будут осуществляться до 2025 года включительно, а сделать это без выхода на достойную прибыльность будет сложно.