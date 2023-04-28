К 2025 году.

Одной из тем, к которой в ходе квартальной отчётной конференции Intel руководство компании возвращалось с завидным постоянством, было освоение пяти новых техпроцессов за четыре года. С поставленной задачей, по мнению главы компании, Intel вполне успешно справляется, поскольку уже сейчас начался выпуск кристаллов для процессоров Meteor Lake по технологии Intel 4, хотя они выйдут на рынок только во втором полугодии.

реклама

Источник изображения: Intel

Впервые в рамках технологии Intel 4 компания будет использовать так называемую EUV-литографию, которая потребовала серьёзного технологического перевооружения предприятий. Как пояснили представители Intel, к 2024 году компания полна решимости достичь паритета с конкурентами по плотности размещения транзисторов и энергоэффективности выпускаемых чипов (в рамках технологии 20A, по всей видимости), а к 2025 году собирается добиться безоговорочного лидерства в отрасли по данным критериям.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

К новым комментариям на эту тему можно отнести заявления руководства Intel о способности технологии 18A обеспечить паритет с конкурентами по себестоимости производства полупроводниковых компонентов. Для финансового «здоровья» корпорации это очень важно, ведь ей предстоит в дальнейшем оправдывать все те вложения в достижение технологического лидерства, которые будут осуществляться до 2025 года включительно, а сделать это без выхода на достойную прибыльность будет сложно.