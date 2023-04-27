По умолчанию машины будут оснащаться рулевым колесом круглой формы.

После проведённого в начале 2020 года рестайлинга штурвал непривычной для автомобилистов формы стал безальтернативным органом управления для покупателей Tesla Model S и Model X, поскольку Илон Маск (Elon Musk) столь радикальное отступление от канонов автомобильной эргономики объяснял неизбежным переходом в автопилоту и снижению потребности автовладельца во взаимодействии с рулевым колесом, которое в штурвал превратилось ради экономии пространства и улучшения обзорности.

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Одновременно во флагманских моделях электромобилей Tesla пропали подрулевые рычажки, но управление траекторией движения машины при помощи штурвала в целом ряде ситуаций усложнилось. Поскольку характеристика электроусилителя руля не сменилась на прогрессивную и описывалась прежним соотношением «14:1», то быстрые перестроения или маневрирование на скользкой дороге стали проблемой. Ресурс Electrek принёс благую весть для потенциальных покупателей новых Tesla Model S и Model X — недавно фирменный конфигуратор на сайте компании начал предлагать штурвал только в виде опции за доплату в размере $250. По умолчанию машины будут комплектоваться привычным рулевым колесом круглой формы, и это не потребует доплат со стороны владельца.

Источник изображения: Tesla

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В начале января этого года Tesla стала предлагать рулевое колесо без доплаты в качестве опции, а теперь выбор штурвала с его потенциальным неудобством влечёт за собой увеличение затрат на $250. Кстати, владельцы машин со штурвалом, установленным против их воли, должны раскошелиться на $700, чтобы заменить его на обычное рулевое колесо в фирменном сервисе Tesla.