В Китае эта доля вырастет до 20% уже в 2025 году.

В минувшем квартале реализация электромобилей принесла южнокорейской компании KIA около 5,5% всей выручки, но к концу года она рассчитывает увеличить эту долю до 9%, как отмечает Bloomberg со ссылкой на заявления представителей компании. Входящая в состав Hyundai Motor компания должна выиграть от принятого головной структурой решения до 2030 года вложить в масштабирование производства электромобилей $18 млрд. К концу десятилетия Hyundai, KIA и Genesis должны сообща выпускать по 1,5 млн электромобилей в год, причём ассортимент моделей к тому времени вырастет до 31 штуки.

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Источник изображения: Bloomberg

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Операционная прибыль KIA в первом квартале выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,17 млрд. Выручка увеличилась на 29% до $17,7 млрд, а норма прибыли достигла 12%. В США объёмы продаж машин этой марки выросли на 22% до 184 000 штук, в Индии и Западной Европе они увеличились на 24% и 2% соответственно. Всего за квартал компания продала 768 251 автомобиль по всему миру, в Китае продажи упали на 38%, а в России — на все 67%. На китайском рынке марка собирается довести долю выручки от реализации электромобилей до 20% уже к 2025 году. Машины соответствующего типа будут выпускаться на локальном предприятии в Яньчэне.