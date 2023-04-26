Возможно, дефицит полупроводниковых компонентов в автопроме уже побеждён.

По информации DigiTimes, китайские контрактные производители чипов столкнулись со снижением степени загрузки оборудования. Это значит, что снизившийся спрос на их услуги заставляет выпускать меньше чипов, чем ранее, и постоянные затраты при их производстве компании вынуждены распределять между меньшим объёмом продукции. На себестоимости последней это сказывается негативным образом, поскольку она растёт.

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Источник изображения: AFP

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Санкции США против китайской полупроводниковой отрасли и компании SMIC в частности, как уже отмечалось накануне, способствовали оттоку клиентов из КНР. Во-вторых, отчасти эта тенденция была обусловлена снижением объёмов заказов со стороны разработчиков автомобильных компонентов, которые к началу второго квартала начали заказывать чипы в меньших количествах. По всей видимости, пресловутый дефицит в автомобильной отрасли скоро будет устранён, а на спрос на авторынке негативно влияют сложные макроэкономические условия, поэтому дальнейший рост подобных заказов пока затруднён даже с учётом тенденции перехода на электромобили, которые требуют больше полупроводниковых компонентов.