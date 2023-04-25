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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы реализации электромобилей Tesla за пределами США и Китая выросли на треть
В стоимостном выражении, но всё же.
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-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
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3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
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Появившаяся на сайте Tesla форма 10-Q даёт более развёрнутое представление об итогах квартала для крупнейшего производителя электромобилей в мире. Если статистика по количеству выпущенных за период электромобилей более или менее разобрана ещё в момент публикации предварительных итогов квартала, то с географическим разделением выручки Tesla лучше всего знакомит именно форма 10-Q.

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Источник изображения: Tesla

Начнём с того, что США остаются для компании крупнейшим рынком сбыта, хотя сейчас она получает на нём чуть менее половины всей выручки. За год она выросла почти на 29%. Китайский рынок является вторым по величине для Tesla, здесь расположено самое производительное предприятие компании, поэтому потребность местных покупателей в Model 3 и Model Y оно позволяет покрывать полностью. Машины шанхайской сборки также активно экспортируются из Китая — по некоторым данным, они даже начнут попадать в Канаду, хотя в соседних США выпускаются сразу на двух предприятиях.

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15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Все прочие регионы формируют чуть более 30% выручки Tesla, причём за прошедший год выручка компании на данном направлении выросла примерно на треть. Китайский рынок, кстати, для Tesla в этом смысле продвинулся меньше всего, лишь на 5,2%. Здесь продукцию Tesla уже потеснил местный гигант BYD, который и в мировых масштабах по итогам текущего года рассчитывает выпустить 1,8 млн электромобилей — столько же, как и Tesla.

#аналитика #финансы #китай #tesla #электромобили tesla
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