В стоимостном выражении, но всё же.

Появившаяся на сайте Tesla форма 10-Q даёт более развёрнутое представление об итогах квартала для крупнейшего производителя электромобилей в мире. Если статистика по количеству выпущенных за период электромобилей более или менее разобрана ещё в момент публикации предварительных итогов квартала, то с географическим разделением выручки Tesla лучше всего знакомит именно форма 10-Q.

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Источник изображения: Tesla

Начнём с того, что США остаются для компании крупнейшим рынком сбыта, хотя сейчас она получает на нём чуть менее половины всей выручки. За год она выросла почти на 29%. Китайский рынок является вторым по величине для Tesla, здесь расположено самое производительное предприятие компании, поэтому потребность местных покупателей в Model 3 и Model Y оно позволяет покрывать полностью. Машины шанхайской сборки также активно экспортируются из Китая — по некоторым данным, они даже начнут попадать в Канаду, хотя в соседних США выпускаются сразу на двух предприятиях.

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Все прочие регионы формируют чуть более 30% выручки Tesla, причём за прошедший год выручка компании на данном направлении выросла примерно на треть. Китайский рынок, кстати, для Tesla в этом смысле продвинулся меньше всего, лишь на 5,2%. Здесь продукцию Tesla уже потеснил местный гигант BYD, который и в мировых масштабах по итогам текущего года рассчитывает выпустить 1,8 млн электромобилей — столько же, как и Tesla.