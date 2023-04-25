Борьба с нехваткой специалистов в полупроводниковой отрасли сделана приоритетом.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Агентство Reuters сообщило, что нидерландская компания ASML, выпускающая наиболее востребованные полупроводниковой отраслью литографические сканеры, решила вложить в строительство нового исследовательского центра несколько сотен миллионов евро. Партнёром ASML по проекту выступает Технический университет Эйндховена, который расположен в непосредственной близости от предприятий компании на юге Нидерландов.

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Источник изображения: ASML

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Учебное заведение рассчитывает при помощи этого исследовательского центра, в котором одновременно смогут работать по 500 человек, ежегодно выпускать по 40 специалистов с учёными степенями в сфере наноматериалов, фотоники и квантовых вычислений. Данная инициатива призвана улучшить ситуацию с квалифицированными кадрами в европейской полупроводниковой отрасли.