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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla в этом году собирается увеличить расходы на строительство предприятий
И будет обходиться собственными средствами.
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Пока в сезоне квартальных отчётов возникла небольшая пауза, агентство Reuters воспользовалось этим для изучения квартального отчёта Tesla по форме 10-Q, и обнаружило, что американский производитель электромобилей увеличил бюджет капитальных затрат на этот год с $6‒8 млрд до $7‒9 млрд по сравнению с январским планом.

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Источник изображения: Tesla

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Прирост нельзя назвать кардинальным, ведь следует учитывать и возросшие цены на строительные работы, логистику и производственное оборудование. Помимо комплекса в Неваде, где будут выпускаться преимущественно тяговые батареи, Tesla собирается в этом году вкладывать деньги в расширение предприятий в Техасе и Берлине. Необходимо также втягиваться в строительство нового предприятия в Мексике. Крупнейшей экспортной площадкой Tesla остаётся предприятие в Шанхае, уже сейчас способное выпускать более 750 000 электромобилей Model 3 и Model Y в год. По последним данным, компания готовится начать поставки специальной версии Tesla Model Y из Китая в Канаду, чтобы обеспечить привлекательную стоимость для местных клиентов. До этого машины китайской сборки в Северную Америку не поставлялись, и предприятие в Техасе использовало только батареи из Китая при производстве электромобилей для местного рынка.

#финансы #tesla #электромобили tesla #производство
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