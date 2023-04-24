По информации Bloomberg, мартовская статистика гласит о снижении объёмов промышленного производства на 14,5% в годовом сравнении. По прогнозам аналитиков Bloomberg Intelligence, падение должно было ограничиться 12,3%, но реальность оказалась хуже ожиданий.
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Мартовское падение стало самым крупным с мая 2009 года, как отмечает Bloomberg, если не считать традиционно слабые с точки зрения статистики январь и февраль любого года. На Тайване так же принято праздновать Новый год по китайскому лунному календарю, поэтому два первых месяца характеризуются спадом деловой активности. В этом году, например, январское снижение промышленного производства на Тайване достигло 21%.
Степень загрузки многих предприятий на острове снизилась, в результате чего упало и энергопотребление. По данным официальной статистики, в марте объёмы выпуска полупроводниковых компонентов на Тайване сократились на 18,9%. Заказы на экспорт чипов с Тайваня в марте упали до минимального с 2009 года уровня.