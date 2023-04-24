До минимального с мая 2009 года уровня.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

По информации Bloomberg, мартовская статистика гласит о снижении объёмов промышленного производства на 14,5% в годовом сравнении. По прогнозам аналитиков Bloomberg Intelligence, падение должно было ограничиться 12,3%, но реальность оказалась хуже ожиданий.

реклама

Источник изображения: TSMC

Мартовское падение стало самым крупным с мая 2009 года, как отмечает Bloomberg, если не считать традиционно слабые с точки зрения статистики январь и февраль любого года. На Тайване так же принято праздновать Новый год по китайскому лунному календарю, поэтому два первых месяца характеризуются спадом деловой активности. В этом году, например, январское снижение промышленного производства на Тайване достигло 21%.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Степень загрузки многих предприятий на острове снизилась, в результате чего упало и энергопотребление. По данным официальной статистики, в марте объёмы выпуска полупроводниковых компонентов на Тайване сократились на 18,9%. Заказы на экспорт чипов с Тайваня в марте упали до минимального с 2009 года уровня.