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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Падение экспорта электроники из Китая говорит о миграции производств за пределы страны
Китай уже не тот.
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Как отмечает тайваньское издание DigiTimes, многие производители электроники начали выводить свои предприятия из Китая, и это уже сказывается на снижении экспорта данной продукции из страны. Определённые выводы иностранные производители техники сделали по итогам периода пандемии, когда запреты санитарного характера мешали деятельности компаний.

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Источник изображения: DigiTimes

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Во-вторых, давление США и их союзников на Китай делает страну менее привлекательной для размещения производств. В-третьих, уровень оплаты труда в Китае давно достиг такой величины, который заставляет инвесторов присматриваться к другим регионам вроде Вьетнама, Таиланда и Индии. Последняя неплохо продвинулась в привлечении подрядчиков Apple на свою территорию.

#электроника #китай #китайские производители
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