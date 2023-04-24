Китай уже не тот.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Как отмечает тайваньское издание DigiTimes, многие производители электроники начали выводить свои предприятия из Китая, и это уже сказывается на снижении экспорта данной продукции из страны. Определённые выводы иностранные производители техники сделали по итогам периода пандемии, когда запреты санитарного характера мешали деятельности компаний.

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Источник изображения: DigiTimes

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Во-вторых, давление США и их союзников на Китай делает страну менее привлекательной для размещения производств. В-третьих, уровень оплаты труда в Китае давно достиг такой величины, который заставляет инвесторов присматриваться к другим регионам вроде Вьетнама, Таиланда и Индии. Последняя неплохо продвинулась в привлечении подрядчиков Apple на свою территорию.