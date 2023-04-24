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Новости Hardware Алексей Сычёв
Символы верификации появились у учётных записей тех пользователей Twitter, которых нет в живых
Мёртвые души на балансе Илона Маска.
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На прошлой неделе, как принято считать, владеющий социальной сетью Twitter миллиардер Илон Маск (Elon Musk) окончательно и бесповоротно дал понять, что отныне желающие получить синюю галочку верификации учётной записи должны будут платить от $8 в месяц и оформлять сопутствующую подписку Twitter Blue, дающую прочие привилегии. Как сообщает Bloomberg, «амнистия» внезапно настигла учётные записи, ранее принадлежавшие знаменитостям, которых уже нет в живых.

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Источник изображения: Twitter, Michael Jackson

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Возле имени этих учётных записей появились символы верификации в виде синих галочек. Музыканты, спортсмены, кулинары и журналисты, которые ушли из жизни несколько лет назад и никак не могли проявлять с тех пор активность на страницах Twitter, «заочно» попали в подобную ситуацию. На прошлой неделе Маск признался, что платит за некоторых ныне здравствующих знаменитостей из своего кармана, чтобы их учётные записи получили символ верификации, но кто заинтересован в сохранении такого статуса для покинувших наш мир пользователей Twitter, остаётся только догадываться. Иногда соответствующие учётные записи поддерживаются другими людьми, как в случае с Майклом Джексоном, который умер в июне 2009 года. Получается, что оформление подписки владельцем учётной записи не является единственным способом получить символ верификации.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #twitter blue #платная подписка
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